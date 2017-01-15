Alanya'da Çocuklar İçin Kamyonla Kar Taşındı

Alanya Belediyesi, ilçe merkezindeki çocukların kar topu oynama hayalini gerçeğe dönüştürdü.



Belediye ekiplerince kentin yüksek kesimlerinden toplanan kar, 5 kamyonla ilçe merkezine taşınarak, şelale önüne döküldü.



Burada, kar topu oynama hayallerini gerçekleştiren çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede son 30 yılın en yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.



Şehir merkezinin 2-3 kilometre yakınına kar düştüğünü anlatan Yücel, "Bu, kar görmeyen ve karla temas etmeyen gençler ve çocuklarımız için yapılan bir aktiviteydi. Bazı küçük yaştaki çocuklar ilk defa karla karşılaştı. Kamyonlarla getirdiğimiz karla güzel bir hafta sonu yaşatmak istedik." dedi.



Sosyal aktivitelerle ilgili çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Yücel, ülkenin geçtiği zor dönemde insanları bir nebze de olsa mutlu etmeyi önemsediklerini kaydetti.