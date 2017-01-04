Alanya'da Cinayet - 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.



Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesinde yolda yürüyen Ramazan Yiğit (40), bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan Yiğit, kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, cinayetin işlendiği bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kimlikleri ve adresleri belirlenen D.B. (25), M.S. (25) ve M.A. (26), gözaltına alındı.



Evlerde yapılan aramada, olayda kullanıldığı düşünülen bıçak ile ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve 50 gram esrar bulundu.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.