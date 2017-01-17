Alanya'da Bölge Turizmi İstişare Toplantısı Yapıldı

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından Bölge Turizmi ve Sezon İstişare Toplantısı yapıldı.



ALTİD'in düzenlediği Bölge Turizmi ve Sezon İstişare Toplantısı Titan Select Otel'de yapıldı. Toplantıda 2014-2015 ve 2016 turizm verileri görsellerle açıklanırken sonraki yıllara yönelik planlamalar ve alınacak önlemler masaya yatırıldı. Otellerden toplanan rakamsal verileri derleyen "Nova ALTİD Analiz Bölgesel Veri Programı" da otelcilere tanıtıldı. Bu verilerin bilimsel platformlarda analiz edilerek pazarlama ve planlama stratejilerine nasıl ışık tutacağı anlatıldı.



Güner: "Turizm cari açığı kapatıyor"



sektörün çok zor bir dönemden geçtiğinin altını çizen ALTİD eski başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güner, uzun yıllardan beri geri planda bırakılmış turizm sektörünün cari açığı önemli ölçüde kapattığını ve istihdam sorununu çözecek hacme sahip olduğunu Bakanlık ile yapılan toplantılarda her fırsatta vurguladıklarını söyledi.



Sili: "İstişare kurulu oluşturulacak"



Bölge turizminin temel taşlarından Rusya, Avrupa ve İskandinav pazarında büyük kayıpların olduğunu söyleyen ALTİD Başkanı ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili de, bölge dernek başkanlarının ALTİD yönetimine dahil edildiğini, ayrıca duayen turizmcilerden oluşturulacak bir istişare kurulunun sektörün içinde bulunduğu durumdan en akılcı yöntemlerle çıkılması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Sili, "Bu toplantıda oluşturma kararı aldığımız kurul deneyimli isimlerden oluşacak ve Bakanlık başta olmak üzere turizmle ilgili kurumların alacakları kararlarda etkileme kabiliyetine sahip olacak" dedi.



"Bilgisayar programı geliştirdik"



Toplantıda yazılımcı Fatih Uysal'ın hazırladığı 10 otelde denenmeye başlanan "Nova ALTİD Analiz Bölgesel Veri Programı" turizmcilere tanıtıldı. Sunum şeklinde tanıtılan program hakkında bilgi veren Başkan Sili, "Hangi pazarda hangi misafir profiline hitap etmemiz gerektiği bilgisine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Alanya turizminin hangi noktada forse edilmesi gerektiği ve Alanya'nın tanıtım ayağında hangi adımların atması gerektiği konusunda bir bilgisayar programı geliştirdik. Elde edilen veriler üniversitelerde analiz edilerek geleceğimize ışık tutacak."



"Bölge bölge misafir profili ortaya konacak"



Sili, "10 otelde deneme uygulamasına başlanılan programla hangi milliyet, hangi yaş grubu, hangi cinsiyet, hangi dönemde hangi bölgeyi tercih ediyorlar, günlük, haftalık, aylık ve yıllık karşılaştırmalı sayı bazında hareketlilik net bir şekilde ortaya konuyor. Bu bilgisayar programının tüm otellerde yaygınlaşmasını sağlayarak tesislerimizin pazarlanması noktasında insan eli değmeden önemli bir veri tabanına sahip olacağız" dedi. - ANTALYA