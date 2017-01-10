Alanya'da Bir İş Yerine Silahlı Saldırı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir çayevine gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.



Alınan bilgiye göre, Şekerhane Mahallesi Bostancıpanarı Caddesi'nde bulunan Ramazan Kaymaz'a ait çayevine gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.





İş yeri camında ve kapısında yaklaşık 10 mermi izi belirleyen polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.