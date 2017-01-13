Alanya'da Bir Evde Kadın ve Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadın ve bir erkek av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.



Olay akşam saatlerinde Fakırcalı Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde yalnız yaşayan Bedia U. ile evli ve iki çocuğu bulunan Murat Ö.'nün av tüfeği ile vurulmuş olarak hareketsiz bir şekilde yattığını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Ö.'nün iddiaya göre sabah saatlerine evden 'Ben balığa gidiyorum' diyerek çıktığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA