Alanya'da Bin 285 Gram Kök Kenevir Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bir evde bin 285 kök kenevir bitkisi ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Antalya ve Alanya İlçe Jandarma ekipleri Alanya'nın Avsallar Mahallesi Gaziler Caddesinde bulunan bir eve ortak operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri U.K.'ye ait evde yaptığı aramalarda saksı içinde yetiştirilen bin 285 kök kenevir bitkisi ve 2 gram kubar esrar ele geçirdi. Kenevir bitkisi jandarma tarafından imha edilirken 20 yaşındaki U.K. ise gözaltına alındıktan sonra savcılığa gönderildi. - ANTALYA