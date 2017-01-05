Alanya'da Aşçılara Yöresel Yemek Kursu

Alanya'da yöresel yemeklerin unutulmaması ve tanıtılması amacıyla profesyonel aşçılara yemek kursu verildi.



Alanya Belediyesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin (AHEP) iş birliği ile düzenlenen yemek kursuna, profesyonel aşçılar katıldı.



AHEP Gastronomi Bölümü mutfağında, Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliğinin yetkilileri ve üyelerinden oluşan gruba, yöresel Alanya yemeklerinin geleneksel usulle hazırlanışı uygulamalı gösterildi.



Kursun sonunda düzenlenen törene, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner ve Gastronomi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zelal Polat katıldı.



Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, erkeklere ve ev kadınlarına verdikleri yemek kursunu bu defa profesyonel aşçılarla düzenlediklerini söyledi.



İki gün süren kursta, 20 çeşit geleneksel Alanya yemeği yapıldığını kaydeden Erdoğmuş, "Geleneksel yöntemlerle yapılan lezzetlerimizi profesyonel aşçılara aktarmaktan dolayı son derece mutluyuz. Kursumuz, bu tür organizasyonlarla yöresel yemeklerimizin günümüze taşınması ve turizmin içinde yer edinmesi ile ilgili önemli amaçlara hizmet etmeye devam ediyor. Alanya mutfağını önemsiyoruz ve uluslararası platformda yer edinmesi için önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi.



Akdeniz Profesyonel Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budak da yöresel yemek eğitim almaktan mutlu olduklarını söyledi. Budak, Türkiye'nin mutfak kültürünün çok önemli olduğunu, kursta da yöresel yemekleri turizme nasıl kazandıracakları ve sunacaklarını öğrendiklerini belirterek, "Umarım burada öğrendiklerimizi de turizm sektöründeki arkadaşlarımızla beraber, tesislerimize gelen misafirlerimize yemek değil, Alanya yemeği olarak tanıtacağız. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım." diye konuştu.



Kurs sonunda katılımcılara sertifikaları, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş tarafından verildi.