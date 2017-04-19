Alanya'da Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'adam öldürme' suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, 'adam öldürme' suçundan hakkında gözaltı kararı olan Mahsut Aktaş'ın bölgede olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri şahsı yakalamak amacıyla kontrollerini sıklaştırdı. Dün akşam saatlerinde ekiplerin Avsallar Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurduğu yayanın GBT sorgulamasında 'adam öldürme' suçundan aranan Maksut Aktaş olduğu ortaya çıktı. Şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA