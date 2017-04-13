Alanya Belediyesi'nden Kişisel Gelişim Semineri

Alanya Belediyesi tarafından 7. Kişisel Gelişim Semineri düzenledi.



Alanya Belediyesi tarafından 7. Kişisel Gelişim Semineri, Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eğitmen İlker Kaldı tarafından verilen "Hipnotik İletişim ve Beden Dili Eğitimi"ne belediye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Beden dilinde Varsayımlar, Evrensel Niteleyiciler, İhtimal Klipleri, Gerçeklilik Klipleri, Olumsuzluk Dil Kalıpları, Gerçekleri Söyleme Dil Kalıbı gibi konu başlıklarını ele alan Eğitmen Kaldı, hipnotik iletişimde "çünkü" kelimesinin ikna edici gücünü vurguladı.



"Çünkü" sözü ikna eder



Eğitmen İlker Kaldı, çünkü sözcüğün ikna edici yanına dikkat çekti. İnsanlarla iletişimin bazı püf noktalarına da değinen Kaldı, "İnsanlardan bir şey isterken çünkü sözcüğünü kullanın. Genellikle olumlu yanıt alırsınız. Çünkü gel, çünkü gelmem gerek, çünkü gelmezsen her şey gidecek. Sorularınızı da istediğiniz yanıtı alacak biçimde hazırlayın" tavsiyelerinde bulundu.



Seminer sonunda Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Eğitmen İlker Kaldı'ya teşekkür ederek Alanya ipek kozasında bir tablo hediye etti.



Kişisel gelişim seminerlerinin devam edeceğini kaydeden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Gani Şahin, 26 Nisan'da düzenlenecek 8. eğitim seminerinde ise "Başarı Yöntemleri Eğitimi" konusunun ele alınacağını söyledi. - ANTALYA