Alanya Belediyesi'nden Baca Denetimi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2017 yılında ilçe bütününde yer alan ekmek fırınlarında hijyen denetimlerinin yanı sıra hava kirliliğini önlemek için baca ve sulu filtre denetimlerini gerçekleştirdi.



Alanya Belediyesi vatandaşların sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü'nde görevli teknik ekipte yer alan çevre mühendisleri, gıda mühendisleri ve gıda teknikerleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde tüm üretim yapan ekmek fırınları denetime tabii tutuldu. Fırınlarda hijyen ve gıda denetimlerinin yanı sıra baca ve filtrelerde incelendi.



Hava kirliliğine neden olan işletmeler uyarıldı



Alanya Belediyesi'ne bağlı ekipler, hijyen ve hava kirliliğine sebebiyet veren işletmelere uygunsuzluklarını gidermeleri için gerekli uyarılarda bulundu. Denetimlerin yakma faaliyetinde kömür, odun, fındık kabuğu ve benzer ürünler kullanan işletmelere yönelik devam edeceği açıklandı. - ANTALYA