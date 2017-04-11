Alanya Belediyesi'nden 16 Nisan'da Engelsiz Ulaşım Hizmeti

Alanya Belediyesi Engelsiz Ulaşım Araçları, 16 Nisan'da oy kullanmak isteyen engelli vatandaşlara ulaşım desteği verecek.



16 Nisan Pazar günü yapılacak Türkiye Anayasa Değişikliği Referandumu'nda, Alanya Belediyesi Engelsiz Ulaşım Araçları, Alanya'da oturan ve oy kullanacak ortopedik engelli vatandaşlara ulaşım desteği verecek. Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşma Merkezi'nde hizmet veren iki adet Engelsiz Ulaşım Aracı, oy kullanacak vatandaşları evlerinden alıp oy kullanacakları okula, oyunu kullanan vatandaşları da tekrar evine bırakacak.



Engelsiz Ulaşım Araçlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar ise 444 82 07 numaralı telefonu arayarak, taleplerini iletebilecekler. - ANTALYA