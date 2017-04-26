Alanya Belediye Personeline Başarı Yöntemleri Anlatıldı

Alanya Belediye personeline "Başarı Yöntemleri ve İletişim" konularında eğitim verildi.



Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinin 8.'si Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seminere Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Gani Şahin, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Seminerde, Eğitmen Berna Alkan Tuzlak, Belediye personeli ve katılımcılara "Başarı Yöntemleri ve İletişim" konularını anlattı.



İnsanlar arasındaki iletişimin 4 alandan oluştuğunu vurgulayan Eğitmen Berna Alkan Tuzlak, bunları açık alan, kör alan, gizli alan ve bilinmeyen alan olarak sıraladı. İnsanları başarıya götüren yolun açık alan olduğunu söyleyen Tuzlak, "Açık alanı geniş olanlar en çok başarı elde eden insanlardır" dedi.



İnsanların kendilerini güçlü ve zayıf yanlarıyla birlikte kabul etmeleri gerektiğini belirten Eğitmen Tuzlak, Özgüven ve Özsaygı konularına da değindi.



"Başarıya giden en önemli unsur olumlu düşünmektir"



Başarıya giden yolla ilgili örnekler sunan Eğitmen Berna Alkan Tuzlak, "Hayatınızı başkaları ile karşılaştırmayı bırakın, sahip olduklarınızla gurur duyun, nelere sahip olduğunuzu düşünün, sağlığınıza dikkat edin, sağlık en önemli demirbaşınızdır, çevrenizi doğru kişi ve doğru yerlerden seçiniz" dedi.



Seminer sonunda Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Eğitmen Berna Alkan Tuzlak'a verdiği bilgiler için teşekkür ederek, Alanya ipek kozasından bir tablo hediye etti. - ANTALYA