Alanya Bahara Hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da bahar hazırlıklarına başladı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve renkli caddeleriyle fark yaratan Alanya'da bahar hazırlıklarına başladı. Atatürk, Keykubat Caddeleri, Oba Tosmur Sahil Yolu, Konaklı ve Mahmutlar'da ağaçlar budanırken, bozulan kaldırımların tamir ediliyor. Mevsimlik çiçek dikimi, oturma grupları montajı, spor alanları ve duvar örme çalışmaları gerçekleştiriliyor.



Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Baharı en güzel şekilde karşılamak için çalışmalara şimdiden başladık. Amacımız, Alanya'yı daha güzel bir görünüme kavuşturmak" dedi. - ANTALYA