Alanya 17. Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'ne Doğru

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 17'incisi düzenlenecek Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali'nin teması "Sevgi" olarak belirlendi.



Alanya Belediyesi tarafından 20-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan "17. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali"nin bu yılki teması "Sevgi" olarak belirlendi.



"Sevgi Hep Vardı" sloganıyla Alanya Müzesi'nde sergilenen Roma dönemine ait ostotek (sevgi taşı) parçasından hareket eden Alanya Belediyesi, bu yıl düzenleyeceği festivalin ana temasını sevgi üzerine kurdu. Festivalde sevgi ve hoşgörü konularını öne çıkarmak istediklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Günümüzde tüm dünyanın sevgi ve hoşgörüye ihtiyacı var. Dünyayı saran ekonomik krizler, savaş senaryoları insanları birbirinden ayrıştırıyor. İlk çağlardan günümüze farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Alanya, farklı ulusları, farklı kültürleri birbirine yaklaştıran bir hoşgörü şehri. Bu yıl ki Turizm ve Sanat Festivali'nde de sevgi konusunu vurgulayarak ardından medeniyetlerin izini taşıyan zengin yer altı ve yer üstü kültürel mirasımızı da ortaya koymak istedik. Sevgi Hep Vardı mesajını vatandaşlarımıza, festivali ziyaret eden yabancı misafirlerimize ve tüm dünyaya ulaştırmak istiyoruz" dedi.



Medeniyetler şehri Alanya



Her yıl Alanya'ya özgü bir temanın ele alındığı Turizm ve Sanat Festivali'nde bu yıl, 'sevgi, barış ve hoşgörü' konuları işlenecek. Alanya'nın bir kültür, bir medeniyet, bir tarih şehri olduğunu vurgulamak isteyen Belediye, yer altından çıkarılan tarihi ve kültürel zenginlikleri, ören yerlerindeki anıtsal yapıları katılımcılara fotoğraflarla anlatacak. Sevginin insanlık tarihiyle birlikte var olduğuna dikkat çekmek isteyen Alanya Belediyesi, festival afişinde müzedeki kadın ve erkek figürlerinden oluşan "Sevgi Hep Vardı" taşını kullandı.



"Sevgi hep vardı" sergisi açılacak



Müze Müdürlüğü'nün de desteğiyle festival kapsamında Alanya Müzesi'nde bulunan ve toprak altından çıkarılan eserlerle ilgili bir fotoğraf sergisi açılacak. Bunun yanısıra festival alanında Alanya'nın kültürel ve sosyal yapısını anlatan geçmişten günümüze fotoğraf sergileri de yeralacak.



Kültür ve sanat stantları göz kamaştıracak



90 standın yeralacağı 17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali göz kamaştıracak. Yemek ve sanat stantlarında bir birinden önemli yöresel değerler görücüye çıkacak. Ayrıca Alanya Belediyesince açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı ipek kozasından çiçekler, muz lifinden ürünler ve el nakışlarının yer aldığı eserler de halkın beğenisine sunulacaktır.



Alanya müziğe doyacak



Festival kapsamında ünlü DJ'ler, sanatçılar, folklor, müzik ve animasyon grupları Belediye Binası arkasında ve rıhtım şelale meydanında halka ücretsiz konser verecek.



Bu yılki festivale Emrah Karaduman, Candan Erçetin, Haluk Sarıtaş, Zara, Erdem Kınay ve Mustafa Ceceli katılacak.



Kortej 20 Mayıs Cumartesi anıt önünden başlayacak



Geleneksel festival korteji 20 Mayıs Cumartesi saat 17.30'da Atatürk Anıtı önünden başlayacak. Korteje, protokol, vatandaşlar ve kardeş şehirlerin yansıra 40 kişilik mehter takımı, geçmişten günümüze kapsamlı bir Yörük Göçü, folklor ve animasyon grupları eşlik edecek. - ANTALYA