Alan Hakimiyeti 'Evet'çilerde

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, referandum çalışmalarında, Eskişehir'de olduğu gibi ülke genelinde de alan hakimiyetinin 'Evet'çilerde olduğunu belirterek, "Yeni anayasada artık kaliteli siyasetçi ve kaliteli siyaset gerekiyor. Şimdiye kadar hep rakiplerini kötüleyerek siyaset yapmaya uğraştılar. Artık yeni anayasayla 16 Nisan'dan sonra bunlar bitecek" dedi.



İhlas Haber Ajansı (İHA) Eskişehir Bölge Müdürlüğüne nezaket ziyaretinde bulunan Milletvekili Harun Karacan, ülke gündeminde olan referandum çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa ile artık kaliteli siyaset yapılması gerektiği, ifade eden Karacan, "Yeni anayasada artık kaliteli siyasetçi ve kaliteli siyaset gerekiyor. Şimdiye kadar hep rakiplerini kötüleyerek siyaset yapmaya uğraştılar. Artık yeni anayasayla 16 Nisan'dan sonra bunlar bitecek. Muhalefette dahil, artık ne iş yapması gerektiğini projeleriyle halka anlatacak. Biz bu yüzden şunu söylüyoruz, siyasette başarılı olmak için milletini anlamak gerekiyor. Şimdiye kadar AK Parti'nin başarılı olmasının en büyük nedenlerinden birisi, milletini anladığı için iktidar olmasıdır. Milletini bildiği için, milletine dokunduğu için, milletinin ne istediğini bildiği için hep başarılı oldu, bundan sonra da olacak" dedi.



"Alan hakimiyeti şuanda Evet'çilerde"



Eskişehir'deki referandum sürecinde alan hakimiyetinin Evet'çilerin elinde olduğunu vurgulayan Karacan, vatandaşa doğruları anlattıkça durumun daha iyiye gittiğini belirtti. Karacan, "Şuana kadar bir ayda aşağı yukarı 533 program yapmışız. 533 programda da, yaklaşık 80 bin kişiye yaklaşacak inşallah. Bunların içinde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) var, sivil toplum örgütleri var, ilçe ziyaretlerimiz var, köylerimiz var, sanayi siteleri var, semt pazarları var, inşaatlar var, şantiyeler var. Vatandaş şunu diyor, 'Biz bunu böyle bilmiyorduk'. Biz vatandaşa doğruları söyleyip doğruları anlatıyoruz. Bakın alan hakimiyeti şuanda Evet'çilerde. Sadece Eskişehir'de de değil bu. Her yerde alan hakimiyeti 'Evet'de. En son İzmir mitingi yapıldı gördünüz. İzmir tarihinde olmayan şeyleri yaşadık. İstanbul'da Yeni Kapı ruhunun daha farklısının daha farklısını gördük. Artık vatandaşa anlattıkça vatandaş doğruları öğreniyor. Vatandaş öğrendikçe daha iyiye gidiyor, daha da bunu benimsiyor" açıklamalarında bulundu.



"Ben inşallah iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum"



Referandumda iyi sonuçlar beklediğini aktaran Karacan, konuşmasına şu şekilde devam etti:



"Tabi AK Parti teşkilatı olarak bizim görevimiz, bize verilen görevleri, herkesin kendi çevresi, ulaşılabilirliği, imkanları örtüsünde çalışmak. Tabi ben bu şehirde Ticaret Odası başkanlığı yaptım, şehrin içindeyiz, yerlisiyiz, burada oturuyoruz, bu şehirle ilgili daha önceki dönemde Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığımız söz konusu. Halkla zaten iç içeyiz, devamlı beraberiz biri. Sadece seçimden seçime değil, bu insanlarla her an birlikteyiz. Ben her gün gidip geliyorum Ankara'ya, Ankara'da da kalmıyorum. O yüzden halkımıza dokundukça, halkımıza, vatandaşlarımıza doğruları söyledikçe çok farklı oluyor. Ben inşallah iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Herkes kendi alanında kendi ölçülerinde bir şeyler yapmaya uğraşıyor. Ama gerçekten teşkilatımız iyi asılıyor, iyi çalışıyor ve güzel sonuçlar alacağımıza eminiz."



Karacan, İHA Bölge Müdürülüğü ofisinin duvarlarında sergilenen haber fotoğraflarını da dikkatlice inceyip bunların sergilenmesi gerektiğini de söyledi - ESKİŞEHİR