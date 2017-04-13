Alan Adı Satış Rekoru Kırıldı!

Platformda bireysel ve kurumsal olmak üzere toplamda 40.000 kullanıcısı bulunuyor.

Platformun kurucusu Okan Yıldırım "Kurumsal firmaların önemli alan adı alımlarına da destek oluyoruz. Kurumsal firmaların birçoğu, alan adı sektörünün içerisinde olmadıkları ve özel vakit ayıramadıkları için genellikle doğru bir alım stratejisi izlemiyor. Bu sebeple ya -yeterli bütçeleri olsa dahi- alan adını satın alamıyorlar ya da en karlı şekilde satın alamıyorlar.

Alan adı sektöründeki birçok yerli ve yabancı yatırımcı ile iletişimde olmamızın sağladığı erişim kolaylığı, alım yapacak firmaların faydalanmak isteyecekleri büyük bir avantaj." diyor.

Genç girişimcilerden, büyük holdinglere kadar herkesin bütçesine uygun olabilecek 100,000 farklı alan adı satın alınabilir durumda olan alanadlari.com; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren 6Q İletişim Teknolojileri AR-GE Hizmetleri tarafından 2012 senedinde kurulmuştur.

Platformun kurucusu Okan Yıldırımdan aldığımız bilgiye göre yakın zamanda tanınmış bir şirket tarafından 520.000 TL'lik bir alan adı yatırımı gerçekleşmiş. Bu rakam şimdiye kadar ki yapılmış en büyük alan adı yatırımı. Ülkemizde gelişmekte olan alan adı piyasasında alan adı yatırımları/satışları sürekli artışta. Bu durum hiçbir zaman değişmeyecek. Böyle bir pazar içerisinde doğru zamanda doğru yerde olabilirseniz siz de değeri artan bu piyasadan kazanç elde edebilirsiniz.

