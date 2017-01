Alaeddin Yakan: "Hedefimiz Şampiyon Olmak"

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele veren Antalyaspor Basketbol Erkek Takımı'nda Antrenör Alaeddin Yakan, takımın şampiyon olarak bir üst lige çıkması gerektiğini söyledi.



Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde oynadığı 11 maçı da kazanan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Antalyaspor Basketbol Takımı'nda Basketbol Şube Başkanı Güray Kanan, Genel Menajer Doğan Hakyemez, antrenör Alaeddin Yakan, Şubeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akdağ ve Basketbol Kurul Üyesi Haldun Kilit, Hasan Subaşı Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında antrenör Alaeddin Yakan, şampiyon olarak bir üst lige çıkmak istediklerini ifade etti.



Günan: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"



15 Şubat'ta Antalyaspor basketbol okullarının açılacağını ifade eden Antalyaspor Basketbol Şube Başkanı Güray Kanan, "Antalyaspor basketbol okulları açılacak. Antalya Basketbol Spor Okulları, 15 Şubat'ta başlayacak. Spor okullarında yetenekli basketçiler yetiştirmeye önem veriyoruz. 3 senelik proje için biz buradayız Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bunları yaparken alt yapıya önem veriyoruz. Şehir olarak Antalyaspor basketbol takımına sahip çıkalım. Bizim hedefimiz salonumuza 10 bin kişinin gelmesi. Taraftarımız salonu doldurmalı" dedi.



Yakan: "Antalyaspor'u olması gereken yere şampiyon olarak çıkarmak istiyoruz"



Takımın iyi bir şekilde yoluna devam ettiğini dile getiren Antalyaspor Basketbol Antrenörü Alaeddin Yakan, "11 maçta 11 galibiyet var. Bizim için önemli olan Play-Off'larda takımın ne yapacağı. Galibiyetler bizim takıma moral için çok önemli. Bizim işimiz aslında Play-Off'larda başlayacak. Bu takımın şampiyon olarak çıkması gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Takımımız yoğun bir şekilde idman yapıyor. Maçlarda hücum ve savunmayı paylaşarak yapıyoruz. İyi takım oluyoruz. Her takımı ciddiye alarak oynuyoruz. Maçlar farklı skorla bitiyor diye rakipler kolay görünebilir ama öyle değil. Ligde iyi çalışmazsanız her takım her tamımı yenebilir. Biz iyi oynadığımız için maçlarımız farklı skorla bitiyor. Her takım her takımı yenebilecek durumda. Zaman zaman maçlarda konsantre sorunu da yaşıyoruz. Biz bunu aşmaya çalışıyoruz. Takımın maç seçmemesi ve Play-Off'a en iyi şekilde gitmemiz lazım. Sezon sonunda Antalyaspor'u olması gereken yere şampiyon olarak çıkarmak istiyoruz. Bu sene geleceğin takımını kurduk. Gelecek sene çok oyuncu gelmeyecek bu takıma" diye konuştu.



Hakyemez: "5 sene içerisinde Antalyaspor'un altyapısını oluşturacağız"



Tek amaçlarının Antalyaspor basketbol takımının altyapısını oluşturmak olduğunu belirten Antalyaspor Basketbol Takımı Genel Menajeri Doğan Hakyemez, "Sadece A Takımı şampiyonu yapmak bizce çok kolay ama sonuç olarak Antalya gençliğini yetiştirmek ileride A Takım'a yönlendirmemiz şampiyonluk kadar önemli. Atıl haldeki Antbirlik Salonu'nda revize edeceğiz. Spor okulları açacağız ve altyapı taşınacak. 5 sene içerisinde Antalyaspor'un altyapısını oluşturacağız. Bizim için önemli olan altyapıdan gençlerin A Takım'a taşınması ve şampiyonluk yaşamaları" dedi.



Kilit: "Bağışta bulunanlara imzalı top hediye edeceğiz"



Antalya'da bir dönem unutulan basketbolu yeniden ayağa kaldırmak için çabaladıklarını ifade eden Antalyaspor Basketbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Kilit, "Basketbol alt yapısının önemli temelleri atılıyor. Yönetim olarak okullarda söyleşi düzenlemeyi düşünüyoruz. Takım, teknik kadro ve yönetimi temsil eden imzalı basketbol topunu bağışta bulunmak isteyenlere hediye edeceğiz. Bu top her mekanda her ofiste bulunacak" şeklinde konuştu. - ANTALYA