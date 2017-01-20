Alaeddin Kaya Hakkındaki "Darbe" Davası

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Zaman gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkında "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan hazırlanan iddianameyi kabul etti.



Mahkeme, bu davanın, darbe girişiminden önce açılan ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında yer aldığı 73 sanığın yargılandığı "FETÖ çatı davası" ile birleştirilmesini kararlaştırdı.



Mahkemenin birleştirme kararında, Kaya hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan birleştirme talepli olarak kamu davası açıldığı belirtildi. Kaya'nın, mahkemede devam eden "FETÖ çatı davası"nda da diğer sanıklarla beraber yargılamasının sürdüğüne işaret edilen kararda, 2 dava arasında "sanık ve suç türü yönünden hukuki ve fiili irtibat bulunduğu" ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca davaların birleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.



"Anayasayı ihlal"



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kaya hakkında "anayasayı ihlal" suçundan hazırladığı iddianamede, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan militanlarının 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimindeki rolleri anımsatıldı.



FETÖ'nün önemli ve etkili yöneticilerinden Kaya'nın, örgüt üyelerinin kullandığı ByLock isimli gizli programla birçok kişiyle haberleştiğinin belirlendiği vurgulanan iddianamede, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kaya'nın Haziran 2016'da avukatı aracılığıyla teslim olmak için girişimde bulunduğu ancak darbenin gerçekleşmesini bekleyip teslim olmadığı kaydedildi.



Kaya'nın, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yakalanabildiği hatırlatılan iddianamede, "Kaya'nın, örgütün silahlı kanadını bu şekilde oluşturduğunu bilerek, amacı gerçekleştirmeye yönelik örgüt faaliyetlerinin basın yayın ayağını yıllarca yönettiği" anlatıldı.



"FETÖ çatı davası" kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Kaya, 19 Ağustos 2016'da Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalanmıştı.



Kaya'nın cüzdanında 1 dolarlık bir banknot ele geçirilmişti.