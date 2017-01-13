Aladağlı Öğrenciler Kitap Fuarında

Aladağ Atatürk Ortaokulu ve Sinanpaşa Ortaokulu öğrencileri Adana TÜYAP Kitap Fuarı'nı gezdi.



Öğrencilere okuma sevgisi aşılamak ve vizyon kazandırmak amacıyla okul yöneticileri tarafından başarılı 25 öğrenci, Adana Kitap Fuarı'na götürüldü.



Okul Müdürü Durmuş Ali Durğun, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve onlara vizyon kazandırmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Kitap fuarını gezen öğrenciler, hem beğendikleri kitapları alma hem de fuarda okurlarla buluşan şair ve yazarları yakından tanıma fırsatı buldu.