Aladağ, Türkiye'nin En İyi 5 Kayak Pisti Arasında Olacak

Konya'nın Derbent ilçesine yapılacak olan Aladağ Kayak Merkezi projesi hakkında bilgi vermek için Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ile İlçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'i ziyaret etti.



Prof. Dr. Mustafa Şahin'in makam odasında gerçekleşen ziyarette açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hamdi Acar, Aladağ Kayak Merkezinin Türkiye'nin en iyi 5 kayak pistinden biri olacağını söyledi. Kayak merkezinin Konya'ya değer katacağını da ifade eden Başkan Acar, "Aladağ'ın, Şeb-i Arus için dünyanın dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı turistler için bir alternatif turizm merkezi olacağına inancımız tamdır. Başta Selçuk Üniversitesi olmak üzere diğer üniversitelerimizin de desteğini alacak olmamız bizi çok mutlu etti. Aladağ'daki proje Konya'mıza renk katacak" dedi.



Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, Derbent'e yapılacak olan kayak merkezinin Konya'nın eksikliğini gidereceğini belirtti. Prof. Dr. Şahin, "Böyle bir kayak merkezi projesi, İç Anadolu Bölgesi'nde ciddi anlamda eksikliği hissedilen bir projedir. Konya'da bu işe gönül vermiş çok sayıda insan var, akademisyen var, öğrencilerimiz var. Konya'mızın dışındaki merkezlere gitmektedirler... Projenin hayata geçmesini biz sonuna kadar destekliyoruz. Hatta imkan bulabilirsek, projenin içerisinde de olmak istiyoruz. Proje ile birlikte kentin, tanıtımı ve kalkınmasının da artacağını düşünüyorum. Aladağ Kayak Merkezi Projesi, Konya gibi sosyal aktivitesi sınırlı olan bir kente ciddi anlamda katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.



Projenin öğrenciler için de örnek bir eğitim alanı olacağına dikkat çeken Rektör Şahin, Derbent'te açılacak bir sosyal tesis veya işletmenin, Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin de staj yapmasına imkan tanıyacağını dile getirdi.



Derbent Kaymakamı Aziz Kayabaşı da, merkezi idarelerin projeye önem verdiğini belirterek, "Proje hakkında bilgi verme çalışmalarımız devam ediyor. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in de destek sözü bizi onurlandırdı. İnşallah hem Derbent için hem de Konya için bu proje hayırlı olacak. Türkiye'de 28 kayak merkezi var. Yapılan incelemelerde, Derbent'teki kayak merkezinin en iyi 5 pistten biri olacağı kanıtlanmış durumda. Heyecanla projenin hayata geçirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.



2 Bin 385 metre rakımda faaliyet gösterecek olan kayak merkezinin bitki örtüsü, doğal çim olan pist, kar yağdığında kaymayı kolaylaştırıyor. Ayrıca kristal kar kalitesine sahip olan merkezde 4 ay boyunca kar yerde kalıyor. Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı pist ise yüzde 65 eğime sahip. Toplam pist uzunluğu 30 kilometre. Yapılacak olan tesis yalnızca kış aylarında hizmet vermeyecek, diğer mevsimlerde ise vatandaşların doğa sporları yapmalarına imkan tanınacak. - KONYA