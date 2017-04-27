Aladağ Kasımlı Barajı ile 9 Bin Dekar Zirai Arazi Suya Kavuşacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Adana'da inşa edilen Aladağ Kasımlı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor. Baraj tamamlandığında yaklaşık 9 bin dekar zirai arazi suyla buluşacak.



Temelden yüksekliği 42 metre olan Aladağ Kasımlı Barajı 5 milyon 900 bin metreküp su depolama hacmine sahip bulunuyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 36'ya ulaşan baraj ile yörede 8 bin 900 dekar zirai arazi modern sulama sistemi ile sulanacak.



Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, projeyi en kısa zamanda hizmete alacaklarını belirterek, "Baraj ile Adana'da sulanmadık zirai arazi bırakmayacağız. Mümbit topraklarımız bereketlenecek, ürün çeşitliliği artacak ve çiftçilerimizin yüzleri gülmeye devam edecek. Ayrıca Aladağ Kasımlı Barajı ile milli ekonomiye yılda 6 milyon 684 bin TL katkı ve 800 kişiye de istihdam alanı sağlayacağız" dedi. - ADANA