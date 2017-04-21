Aladağ'da Turizm Haftası Etkinlikleri

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 41. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş, Sinanpaşa İlkokulu tarafından Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, turizmin bir ülkenin kalkınmasında büyük bir rol oynadığını belirtti.



Aktaş, turistlere karşı saygılı ve hoşgörülü olunması gerektiğini kaydetti.



Etkinlikte, Aladağ'ın tarihi ve turistik yerlerinin sunumu yapıldı, şiirler okundu ve Aladağ temalı fotoğraf sergisi açıldı.