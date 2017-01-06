Aladağ'da Öğrencilere Yardım

Tokat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Adana'nın Aladağ ilçesindeki ortaokul öğrencilerine yardımda bulundu.



Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, Tokat'ta toplanan kıyafet ve kırtasiye malzemesinden oluşan yardımları, ilçedeki Dölekli Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere dağıttı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş yapılan yardımdan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.