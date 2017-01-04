Aladağ'da Asayiş Uygulaması

Aladağ İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.



İlçede emniyeti sağlamak ve yol güvenliğini arttırmak amacıyla Hasan Dede Geçidinde Adana-Aladağ yol güzergahında polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.



Sürücü ve yolculara yönelik kimlik kontrolleri ile araçların evrak denetimlerinin gerçekleştirildiği uygulamada, kar yağışı nedeniyle sürücülere yolda daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısı da yapıldı.