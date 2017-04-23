Aladağ'da 23 Nisan Törenleri Ertelendi

Aladağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri hava muhalefeti nedeniyle yarına ertelendi.



Aladağ Hükümet Konağı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş, iki öğretmenle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Çelenk sunma törenine daire amirleri, okulu müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Sunumun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra anonsla törenlerin 24 Nisan saat 10.00'da Atatürk Ortaokulu bahçesinde yapılacağı belirtildi.