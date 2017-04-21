Alaçatı Ot Festivali Yine Ödüllendirildi

Geçtiğimiz yıl ödül alarak başarısı taçlandırılan Alaçatı Ot Festivali, bu yıl da İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ödüle layık görülerek bir kez daha Çeşmelileri gururlandırdı.



Bu yıl sekizincisi düzenlenen ve sadece Çeşme'ye değil, İzmir'den Kuşadası'na kadar geniş bir bölgeye turizm hareketliliği sağlayan Alaçatı Ot Festivali, İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ödüle değer bulundu. İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül törenine katılarak Çeşme adına ödülü alan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün 'Onur' ödülü aldığımız Alaçatı Ot Festivali, geçtiğimiz yıl da 'Shining Star Awards 2016'da 'En Başarılı Festival' ödülüne layık görülmüştü. Bugün iki yüz bine yakın insanı ağırladığımız festival, Türkiye'nin en önemli etkinlikleri arasında yerini almayı başardı. Bugün bu ödülü almaya hak kazanıyorsak, bu onur tüm Çeşme'nin" dedi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İzmir Turizm Ödülleri töreninde Alaçatı Ot Festivali etkinliği ile 'Onur' ödülüne layık görülen Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, ödülünü eski İl Turizm Müdürü Abdülaziz Ediz'in elinden aldı.



Alaçatı Ot Festivalinin ödül alması da Çeşme'de yaşayan vatandaşları sevindirdi. - İZMİR