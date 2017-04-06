İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde yetişen otlarla yapılan yiyeceklerin sergilendiği Alaçatı Ot Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Çeşme Belediyesi'nin 9 Durak 9 Deneyim projesinin bir parçası olan ve bu yıl sekizincisi düzenlenen Alaçatı Ot Festivali başladı. 9 Nisan'a kadar sürecek festivalin ilk gününde, Çeşme'nin endemik bitkileri, otlardan yapılan çeşitli yiyecekler ve hediyelik eşyaların yer aldığı çok sayıda stand açıldı. Festivalin ilk günü, hafta içi olmasına karşın büyük ilgi gördü.



Festival için Alaçatı'ya gelen ziyaretçiler, ilçede yetişen otlarla yapılan yiyeceklerin tadına bakma fırsatı buldu. Çok sayıda sakız ağacının yer aldığı Sakız Ağacı Kolleksiyon Bahçesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Ahmet Keçeci'den, bu ağacın özellikleri hakkında bilgi aldı. Alaçatı Ot Festivali'nin ana teması olarak belirlenen 'Isırgan' otundan çorba ve salata yapımı hakkında uygulamalı bilginin verildiği Yemek Atölyesi de ziyaretçilerin ilgisini çekti.



Asma Yaprağı restoranının sahibi Ayşenur Mıhçı tarafından restoranın bahçesinde uygulamalı olarak düzenlenen Yemek Atölyesi'nde, sebze suyunun yapılışı, sebze suyuyla ısırgan çorbası hazırlanması ve ısırgan salatası yapılışını öğrenen ziyaretçiler, çorba ve salatanın da tadına baktı.



Toplum sağlığı uzmanı ve yazar Sibel Güngör'ün ise Çocuklar İçin Çocuk Atölyesi'nde yaptığı neşeli tabaklar, çocuklar kadar ailelerinin de ilgisini çekti. Festivalin ilk gününde Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol tarafından 'Biyoçeşitlilik ve Kentleşme İkilemi', Dr. Ayfer Tan, Nurcan Avsar ve Sevinç Karabak tarafından 'Ege Otları Beslenme Değerleri ve Kullanımı', Dr. Saadet Tuğrul Ay ve Dr. Ayfer Tan tarafından 'Isırgan' ve Dr. Gülay Beşirli tarafından 'Yenilebilen Doğal Soğanlar' başlıklı birer söyleşi gerçekleştirildi.



Bu akşam açılış kokteyli de verilecek olan festivalin ikinci gününde, renkli görüntülere sahne olan ve oldukça ilgi gören Festival Korteji gerçekleştirilecek.



- İzmir