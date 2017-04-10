Alaçatı'daki Festivalde 200 Bin Kişi Ağırlandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, dört günde 200 bine yakın ziyaretçinin ağırlandığı 8. Alaçatı Ot Festivali sona erdi.



Çeşme ilçesindeki 8. Alaçatı Ot Festivalinin son gününde, amfi tiyatroda düzenlenen "En Fazla Çeşit Ot Toplama Yarışması" ve "En Güzel Ot Yemeği Yarışması" festivale heyecan ve renk kattı. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Türkiye'nin her yerinden, 2 bine yakın tur otobüsü ile Çeşme ve Alaçatı'ya akın eden festival ziyaretçiler, sadece Çeşme bölgesindeki otel ve pansiyonları değil, Seferihisar, Urla, Kuşadası ve İzmir'deki otelleri doldurdu. Çeşme Emniyet Müdürlüğünün aldığı önlemler sonucunda da, asayiş ve trafik sorunu yaşanmadı.



Ödül töreninin ve kapanış konuşmasının ardından festival sona erse de, festival ziyaretçilerinin Alaçatı ve Çeşme'deki hareketliliği akşam saatlerine kadar sürdü. - İZMİR