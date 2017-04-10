Alacasu Koyunda Korkutan Yangın
Antalya’nın Kemer ilçesi Alacasu Koyu’nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Antalya'nın Kemer ilçesi Alacasu Koyu'nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi'ndeki Alacasu Koyu Arap İni mevkiindeki İnce Burun'da saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye orman arazözleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Kemer birimi ile Çamyuva Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine araç ulaşımı sağlanamazken, orman işçileri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. - ANTALYA
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