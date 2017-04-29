Alaçam Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu

Samsun'un Alaçam Sınırlı Sorumlu Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan güven tazeledi.



Alaçam Sınırlı Sorumlu Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kooperatif binasında gerçekleştirildi. Kongreye CHP İlçe Başkanı Fuat Canbaz, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Aydoğdu, Esnaf Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, Kızılay Şube Başkanı İsa Şentürk, Şoförler Odası Başkanı Kurtbey Bozkurt, Muhtarlar Derneği Başkanı Raif Vatan ve delegeler katıldı.



Divan kurulu oluşturulduktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2015-2016 yılları faaliyet raporu okunarak üyeler tarafından onaylandı. Kongrede tek liste halinde seçime giren mevcut başkan Cemal Eroğlu, 70 delegenin 45'inin oyunu alarak Alaçam 8 Nolu Sınırlı Sorumlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkanlığına seçildi.



Başkan Cemal Eroğlu yaptığı konuşmada, "Her dönem yönetimimizle beraber daha fazla işimize sarıldık. Öncelikle yönetimde ki arkadaşlarımıza genel kurulda bana ve yönetimime duydukları güvenden dolayı tek tek teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu olarak, bizi tekrar bu göreve layık gördükleri için heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Bize duydukları güveni sarsmayacağız" dedi. - SAMSUN