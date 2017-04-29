Alaçam Myo'da Şampiyon Deniz Liman

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alaçam Meslek Yüksek Okulu(MYO) 1. Geleneksel Voleybol Turnuvası'nı Deniz ve Liman İşletmeciliği takımı kazandı.



Alaçam MYO 1. Geleneksel Voleybol Turnuvası kıran kırana geçen final maçıyla sona erdi. Bir hafta boyunca devam eden turnuvaya 3 bölümden 4 programı temsilen takımlar yarıştı. Müsabakalar sonunda finale kalan Posta Hizmetleri ile Deniz ve Liman İşletmeciliği programları takımları karşılaştı. Beş set üzerinden oynanan final maçını Deniz ve Liman İşletmeciliği takımı 3-2 kazandı.



Alaçam Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Rekabetin ve temponun hiç düşmediği turnuva sonunda şampiyon takıma kupa ve madalyasını okul müdür yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Azime Telli takdim etti. Okulun akademik kadrosu da öğrencileri turnuvalarda yalnız bırakmadı. - SAMSUN