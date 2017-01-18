Alacakları Olduğunu İddia Ettikleri İş Yerini Soydular

Kastamonu'da 2 kişi, alacakları olduğunu iddia ettikleri bir iş yerine girerek 6 bin TL'lik malzeme çaldı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da O.Y. ile F.K., alacakları olduğunu iddia ettikleri bir iş yerine girerek, iş yerinden yaklaşık 6 bin TL değerinde malzeme çaldılar. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce soruşturma başlatıldı. İş yerinde yapılan inceleme sonucunda güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların eşkallerini belirleyen jandarma ekipleri, O.Y. ile F.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y. ile F.K., iş yerinden alacakları olduğunu belirterek, bu yüzden alacaklarına karşılık bu soygunu gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.



O.Y. ile F.K., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KASTAMONU