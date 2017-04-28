Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı. Olay, Başiskele Yuvacık Sapağı mevki D-130 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen zanlı, Emrah Ç.'nin yanına gitti. Aralarında alacak verecek meselesi olan şahıslar bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı, Emrah Ç'yi silahı ile vurarak yaraladı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Emrah Ç.'yi Kocaeli Devlet Hastanesine sevk etti. Hastaneye sevk edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahısı yakalamak için çalışma başlattı.



(İsmail Gündüz - Cihan Atik / İHA)