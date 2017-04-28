Alacak-verecek Kavgasında 1'i Polonyalı 3 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, alacak verecek kavgasında 1'i Polonya vatandaşı 3 kişi yaralandı. Olay bu akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesinde yaşandı. Müteahhitlik yapan Polonya vatandaşı Tomasz Lupcztk, Onur Tümer ve Uğur Taşdemir iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden Bahadır T.'nin silahlı saldırısına uğradı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki farklı hastanelerde tedavi altına alınırken, olayın faili Bahadır T. ise olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte jandarma tarafından yakalandı.



(İHA)