Alacak Verecek Cinayeti Saniye Saniye Kamerada

KAYSERİ'de alacak-verecek yüzünden cinayet işlendi. Düğün salonu sahibi Ahmet Hassu (32), bir marketin önünde otomobilinin içinde otururken Hacı Eren (43) tarafından ağır yaralandı. Hassu, kaldırıldığı hastanede öldü. Katil zanlısı ise silahıyla yakalandı. Cinayet anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Bundan iki ay önce alacak-verecek davası yüzünden, Talas ilçesinde bir restorantta çalışan Hacı Eren ile Melikgazi ilçesi Gülük mahallesi Şehit Miralay Nazımbey caddesinde bulunan bir otelin restorantını işleten Ahmet Hassu arasında önce tartışma sonra kavga çıktı. Bu olayın devami olarak bu gün saat 13.00 sıralarında Hacı Eren, yönetimindeki 01 ALU 40 plakalı otomobille Ahmet Hassu'nun içinde olduğu otomobili takibe aldı. Hassu'nun kimliği öğrenilemeyen, belinde tabanca bulunan 38 GZ 957 plakalı otomobilinin sürücüsü. Melikgazi ilçesi, Gültepe mahallesi Köşk Caddesindeki markete girip alıveriş yapmaya başladı. Bu sırasında,katil zanlısı Hacı Eren elindeki tabancayla hasmının oturduğu sağ ön koltuğa yaklaşıp, 4 el ateş edip kaçmaya başladı. Marketten çıkan şoför ise, patronuna ateş eden zanlının arkasından kurşun yağdırdı. Ancak, Hacı Eren, olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağır yaralanan düğün salonu sahibi Ahmet Hassu, bu arada can havliyle markete girdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri talihsiz adamı ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesine kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahaleye karşın, düğün salonu sahibi genç kurtarılamadı.



Olaydan sonra kaçan Hacı Eren, polis tarafından yakalandı. Patronuna kurşun yağdıran katil zanlısının arkasından koşup ateş eden ve kimliği belirlenemeyen şoför ise aranıyor. Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri husumete dayalı cinayetle ilgili, cinayetin işlendiği market önünde inceleme yapıp, delil topladı. Bu arada, olayın saniye saniye yansıdığı güvenlik kamerasına da polis el koydu - Kayseri