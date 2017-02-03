Alacağına Karşılık Aldığı Silah ve Mühimmatı ile Yakalandı

Eskişehir'de, şüphe üzerine yapılan üst aramasında, ruhsatsız silah ve mühimmatı ile yakalanan şahıs, bunları alacaklarına karşılık bir kişiden aldığını söyledi.



Polis ekipleri önceki gece saat 03.30 sıralarında Tepebaşı İlçesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde şüphe üzerine O.Ü. isimli şahsın üst aramasını yaptı. Şüphelinin üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ile içinde 11 adet dolu fişek olan şarjör ele geçirildi. Alınan ifadede O.Ü., 2015 Aralık ayı içinde H.A. isimli şahıstan alacağına karşılık tabanca ve fişekleri aldığını beyan etti. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - ESKİŞEHİR