Alacabel'de Kardan Duvarlar

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'ne bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde, yoğun kar yağışı ve kar küreme çalışmaları sonucu yol kenarında 3 metre yüksekliğinde kardan duvarlar oluştu.



Antalya- Konya karayolunun geçiş noktası Alacabel mevkiinde her yıl yoğun kar yağışı, tipi ve sürgün nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekiplerinin ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ettiği, bunun sonucunda yol kenarında büyük kar yığınlarının oluştuğu Alacabel'de bu yıl da benzer manzara yaşandı. İş makinelerinin ulaşıma açmak için kürediklerine tipi ve sürgün sonrası birikenler de eklenince karayolu kenarında yer yer yüksekliği 3 metreyi bulan kardan duvarlar oluştu. - Antalya