Alacabel 1825" Levhası Önünde Fotoğraf Çektiriyorlar

Konya Antalya karayolu üzerinde bulunan ve kar yağışı nedeniyle sürekli kapanan 1825 rakımlı Alacabel mevkisine, yolun açılmasıyla ulaşan vatandaşlar, rakımı gösteren tabelanın önünde fotoğraf çektiriyor.



Akseki Seydişehir karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisi, kar yağışı nedeniyle sık sık kapanıyordu. Kar yağışının ardından yolların açılmasıyla beraber sürücüler kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği alanda durarak,güzel manzarayı fotoğraflamak için "Alacabel 1825" levhası önünde poz veriyor.



Trafiğin aksamaması için önlem alındığı yolda vatandaşlar, son 50 yılın en fazla kar yağışının ardından oluşan kartpostallık görüntüleri yakalamanın mutluluğunu yaşıyor.