Alaca Devlet Hastanesi Türkiye Üçüncüsü Oldu

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı organ bağışı kampanyası kapsamında Mart ayında Alaca Devlet Hastanesi kurum bazında Türkiye üçüncüsü oldu.



Alaca'da organ bağışı konusunda ciddi farkındalık oluşturan organ bağış kampanyasında gösterilen üstün başarı sebebiyle İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Öztürk, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Halk Sağlığı Müdürü Ahmet Barış tarafından Alaca devlet hastanesi başhekim Dr. Metin Karan'a plaket, Organ bağış sorumlusu hemşire Fatma Koç'a teşekkür belgesi takdim edildi.



Başhekim Dr. Metin Karan, Bu başarının ferdi değil hastanenin başarısı olduğunu, Organ bağış kampanyası çalışmalarının devam edeceğini kaydederek kampanyaya katılarak organlarını bağışlayan Alacalılara şükranlarını ifade ettiği belirtti. - ÇORUM