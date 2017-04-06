Alaca Belediyesi Camileri Temizliyor

Alaca Belediyesi, ilçede bulunan ibadethanelerin temizliği için seferberlik başlattı. İlçede bulunan tüm camiler Alaca Belediyesi tarafından alınan sulu halı yıkama makinesi ile temizleniyor.



Temizlik çalışmaları kapsamında önemli yeniliklere imza atan Alaca Belediyesi 'Çağdaş İnsan Temiz Şehir" sloganıyla faaliyet yürütmeye devam ediyor. İlçede bulunan ibadethanelerin temizliği için bir ekip oluşturan Belediye, ilçede bulunan ibadethaneleri temizleme çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Son olarak Çorum Caddesi üzerinde bulunan Şıhlar Camii'nde temizlik çalışmalarına başlayan ekipler ilçede bulunan diğer camilerde de çalışma yürütecek.



"23 cami temizlenecek"



Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Büküş, "İlçemizde bulunan 23 camide bir program dahilinde deterjanlı su ile yıkanması, kurutulması ve camlarının silinmesini kapsayan çalışmalarımızla vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerini sağlayacağız" diye konuştu.



Alaca Belediyesi tarafından yapılan temizlik çalışmaları cami cemaati ve din görevlileri tarafından da takdirle karşılanıyor. - ÇORUM