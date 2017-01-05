Alabaş" Vitamin Deposu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yetiştirilmeye başlanan "alabaş" sebzesinin vitamin deposu olduğu bildirildi.



Yenişehir'de 438 dönüm araziye alabaş eken Madan Tarım'ın sahibi Özcan Özçelik, "Alabaş turpgillerden olup, yüksek oranda C vitamini ihtiva ediyor. 1 gramında 1 portakaldan fazla C vitamini bulunur. Alabaş henüz Türkiye'de fazla tanınmıyor. Bu sebzenin ana vatanı Hollanda. Ege ve bir kısım Akdeniz bölgesinde yetişiyor. Yenişehir'de de biz ektik" dedi.



Özçelik, "Alabaş sebzesinin salatası, çorbası yemeği olur. Bir turpu soyup yiyemezsiniz, ama bunu soyarak elma gibi yiyebilirsiniz. 438 dönüme ekmiştik. Barajın sularının açılması köprü yapıldığı için gecikti. Susuzluk, don ve ayazlardan dolayı zarar gördük. Alabaşı iç piyasa ve yurt dışına satıyoruz. Alabaşın tanesi ortalama 1 liradan satılıyor" diye konuştu. - BURSA