Alaattin Çakıcı, Cumhurbaşkanına Hakaret Davasında Talimatla İfade Verdi

BOLU F Tipi Cezaevi'nde yatan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Edirne 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı dava kapsamında Bolu Adliyesi'nde talimatla ifade verdi.



Alaattin Çakıcı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkan Çakıcı, okunan iddianamede belirtilen suçlama karşısında savunmasını yaptı. Davaya konu olan dilekçeyi kendisinin yazdığını belirten Çakıcı, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğini, sadece adil olması gerektiğini yazdığını söyledi. Çakıcı eski savunmalarını tekrar ederek, hakimin ek savunma talep edip etmediğini sorması üzerine ek süre istemediğini belirtti.



Sanık avukatları Muhammet Yiğit Yılmaz ve Şerzan Sümer de müvekkillerinin beyanlarını tekrar ettiklerini, hakimin de sanığın savunmasının yargılamanın yapıldığı mahkemeye gönderilmesine karar verdiğini söyledi.



- Bolu