Alaaddin Varol'dan Agit Üyelerine Eleştiri

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) halk oylaması ile ilgili hazırladığı ön raporun objektifliği konusunda tartışmalar dinmek bilmiyor. Türkiye'ye gelen üyelerin her geçen gün yeni fotoğrafları çıkarken, terör propagandası yaptıkları gözler önüne seriliyor. Beyaz Tv'de yayınlanan Dİnamit programına konuk olan Hukukçular Birliği Vakfı Başkan...