Dersu Yavuz Altun'un yazıp yönettiği "Alaaddin'in Sihirli Lambası" oyunu, 28 Ocak'ta Massk SAHNE'de izleyicisiyle buluşuyor.



"Tiyatro Yeniden" klasik bir masalı sahneye taşıyor. Ama bambaşka bir açıdan bakıyor masala; Bu güne kadar hep Cin'den bir şeyler dilendi, Cin hep başkalarının dileğini yerine getirdi. Pekiyi ya Cin ne istiyor? O mutlu mu lambanın içinde olmaktan? İnsanların bitip tükenmeyen isteklerini yerine getirmek zorunda mı? ya Cin'in istekleri, O'nun dilekleri? Onları kim yerine getirecek? Bu soruların yanıtları aranacak bu oyunda, Tabii çocukların sınırsız düşleri harekete geçirilerek."



Yazan Yöneten: Dersu Yavuz Altun



Oynayanlar: Çağlar Tüfekçi, Öze Solak Altun, Emre Işındağ, Refiye Genç, Kürşat Karaman,



Teknik Sorumlu: Harun Özden



3 yaş ve üzeri 50 dk.