Salim Dörtcan'ın uyarlayıp yönettiği "Alaaddin'in Lambası" tiyatro oyunu, çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.



Alaaddin ve annesi küçük ve mutlu evlerinde birlikte yaşarlar. Alaaddin, her gün pazara inerek annesinin yaptığı ekmekleri ve peynirleri satar. Bir gün, yine annesinin yaptığı şeyleri satmak için pazara indiğinde önce çok güzel bir kız olan Yasemin ile sonra da Vezir ile karşılaşır. Vezir, Alaaddin'in ne kadar iyi bir çocuk olduğunu görmüştür ve ondan bir iyilik ister. Kendisi bir zamanlar ormandaki Renkli Kuyu'ya lambasını düşürmüştür ve onu oradan geri almak istiyordur. Ancak artık yaşlı bir adam olduğu için ormana gidemediğini söyler ve maceralarımız başlar. 25 yıllık tecrübemiz, her zamanki kalitemizle yeni bir oyunumuzu çocuklar ile buluşturuyoruz...



Oyunlaştıran –Yöneten: Salim Dörtcan



Müzik: Erdem Tarabuş



Dekor: Mie Tasarım Grup



Kostüm: Balo Kostüm



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Barış Manço Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, Nail Bey Sokak (Caferağa Spor Salonu Yanı)



Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Alaaddin'in Lambası - Tiyatro Mie



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır