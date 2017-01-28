Alaaddin'in Lambası - Tiyatro Mie

Salim Dörtcan'ın uyarlayıp yönettiği "Alaaddin'in Lambası" tiyatro oyunu, çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.



Alaaddin ve annesi küçük ve mutlu evlerinde birlikte yaşarlar. Alaaddin, her gün pazara inerek annesinin yaptığı ekmekleri ve peynirleri satar. Bir gün, yine annesinin yaptığı şeyleri satmak için pazara indiğinde önce çok güzel bir kız olan Yasemin ile sonra da Vezir ile karşılaşır. Vezir, Alaaddin'in ne kadar iyi bir çocuk olduğunu görmüştür ve ondan bir iyilik ister. Kendisi bir zamanlar ormandaki Renkli Kuyu'ya lambasını düşürmüştür ve onu oradan geri almak istiyordur. Ancak artık yaşlı bir adam olduğu için ormana gidemediğini söyler ve maceralarımız başlar. 25 yıllık tecrübemiz, her zamanki kalitemizle yeni bir oyunumuzu çocuklar ile buluşturuyoruz...



Oyunlaştıran –Yöneten: Salim Dörtcan



Müzik: Erdem Tarabuş



Dekor: Mie Tasarım Grup



Kostüm: Balo Kostüm