Alaaddin'in Lambası

Akrabah'da bir sarayda vezir olan kara büyücü Caffar, Sultan olabilmek ve tüm yönetimi eline geçirebilmek için prenses ile evlenme planı yapmaktadır. Prenses Yasemin bu işe hiç niyetli olmasa da büyücünün tesiri altındaki Sultan 3 gün içinde düğün olacağını bildirmiştir. Daha önce saray dışına çıkmamış olan olan Yasemin ise kalan 3 günlük süresi içinde bir nebze hayatı tadabilmek için saraydan kaçar.



Pazarı gezerken yolu hayatta kalmak için hırsızlık yapan ve aldığı malları fakir halk ile paylaşan saf yürekli Alaaddin ile kesişir. Alaaddin bir macera içerisindedir ve muhafızlara yakalanıp sarayın zindanına atılacak, Yasemin ise Caffar'ın planlarına uymak üzere saraya götürülecektir.



Caffar'ın zindandaki saf yürekli Alaaddin'i fark etmesi ve onu en büyük amacı olan, sahibinin dilediği her şeyi gerçekleştiren sihirli Cin'i ele geçirmek için adına kullanmaya kalkması uzun sürmeyecektir.



Bir yanda kara büyücü ve sultanı parmaklarında oynatan Caffar, diğer yanda saf yürekli Alaaddin ve zor durumdaki Prenses Yasemin. ve her iki tarafın da peşinde koştuğu sihirli Cin!



Büyücülerin dansına şahit olup, en güçlü sihirlerin sınırlarını göreceğiz. Bakalım kim kazanacak?