Ala: "Türkiye Büyümeye Devam Edecek"

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Referandum çalışmaları için Yenişehir'e gelen Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Belediye Başkanın Süleyman Çelik'i makamında ziyaret etti. Daha sonra cuma namazını tarihi Voyvoda Camii'nde kılan Milletvekili Efkan Ala, cami çıkışında vatandaşların ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşlara çay ikram eden Ala, "Türkiye hızla gelişiyor. Büyümeye devam ediyor. İnşallah 16 Nisan günü sizlerin destekleriyle çıkacak evet oyları ile büyümeye ve gelişmeye devam edecektir" dedi. - BURSA