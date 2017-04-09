Al Waer'den Tahliye Edilen Suriyeliler Cerablus'a Doğru İlerliyor

Suriye'de rejim güçleri tarafından yerleri değiştirilen Al-Waer bölgesinin sakinleri Cerablus'a doğru ilerliyor.



Esad rejimi tarafından yerleri değiştirilen Al-Waer bölgesi sakinleri, Cerablus kentine doğru ilerliyor. Al Waer'den Cerablus kentine toplam bin 500 kişi tahliye ediliyor. Tahliye edilen grubun 400'ünü kadın, 716'sını ise çocuklar oluşturuyor.



Cerablus'taki kamplarda tahliye edilen grubu Türk Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFCR) ve İHH karşıladı. - HUMUS