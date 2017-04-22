Akyurt'ta Trafik Kazası : 5 Yaralı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.



Ankara Çankırı karayolu 40'ıncı kilometresi, Akyurt Tatar çayı mevkisinde Yakup Şahin (57) sevk ve idaresindeki 06 EU 1015 plakalı minibüs ile seyir halinde iken aniden yola çıkan ata çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole takla atması sonucu kaza meydana geldi.



Meydana gelen trafik kazasında Minibüsün sürücüsü Yakup Şahin (57), eşi Hamide Şahin ve çocukları Züleyha Şahin, Hatice İrem Şahin ile Berat Şahin yaralandı.



Yaralılar 112 acil servis ambulansları ile Dışkapı Eğitim Araştırma hastanesine sevk edildi.